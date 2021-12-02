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Прометей играет последний матч группы перед выходом в плей-офф Еврокубка. Текстовая трансляция

Баскетбол
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Путёвка в следующий раунд от нас уже не уйдёт

Прометей играет последний матч группы перед выходом в плей-офф Еврокубка. Текстовая трансляция

Фото: БК Прометей / Автор неизвестен

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская баскетбольная команда "Прометей" завершает свои выступления на групповом этапе Еврокубка. Соперницами наших девушек будет команда из Турции, "Элазиг Ил Озел Идаре". Встреча состоится в четвег, 2 декабря, в спортивном комплексе "Слобожанский". Стартовое вбрасывание состоится в 19:00 по Киеву. Следите за игрой прямо в этой новости ниже в текстовом онлайне на UA-Футбол.

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Наша команда уже гарантировала себе выход в следующий этап, но это не снимает задачи победы в сегодняшнем матче. Последней команде группы мы не имеем права проигрывать.

"Прометей" (Каменское, Украина) - "Элазиг Ил Озел Идаре" (Элазиг, Турция) 20:12

Четвёртая четверть

Третья четверть

Вторая четверть

Вторая четверть началась!!!

Первая четверть

Первая четверть завершена!!! Счёт 20:12

10 мин. Отличный проход от Бабич. Соперницы вынуждены фолить. Николина штрафные реализовала. 20:10

9 мин. Ялчинкае продавила Юркевичус и забросила два очка - 16:10. Аткинс поймала на фоле Морган и реализовала два штрафные. 18:10

8 мин. Аткинс грубо сыграла против Морган. Легионерка соперников штрафные реализовала - 14:8. У нас снова забросила Холмс. 16:8

7 мин. Два раза Холмс забросила с отклонением. Защита не может справится с нашей легионеркой. 14:6

6 мин. Мусиенко отдала, Холмс продавила защитницу и забросила два очка - 10:4. Тут же фолит Мусиенко и Разева штрафные реализовала - 10:6

5 мин. На Холмс ёще раз фолят, но сейчас она забросила только один штрафной. 8:4

5 мин. Разева бьёт по рукам Холмс. Наш легионер забросила два штрафные. 7:4

4 мин. После шикарного ассиста Морган забросила Разева. Соперники догоняют. 5:4

4 мин. Очень здорово начала матч Юркевичус. У Татьяны подбор, блок-шот и перехват.

3 мин. Юркевичус здорово сыграла на подборе, а Бабич забросила три очка. 5:2

2 мин. Дацько отдала, а Юркевичус сравняла счёт. В защите мы нарушили правила, но соперницы оба раза промазали. 2:2

1 мин. Дубровина потеряла мяч и Разева открыла счёт. 0:2

Матч начался!!! Первая атака от нашей команды!!!

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В статье: БК Прометей (Камянское) Еврокубок
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