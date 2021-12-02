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Прометей разгромил Елязиг в последнем матче группового этапа Еврокубка ФИБА
Украинки идеально провели матч
Фото: БК Прометей / Автор неизвестен
Женский Прометей победой завершил групповой этап Еврокубка ФИБА, дома команда разгромила турецкий Элязиг.
Уже в первой четверти Прометей получил комфортное преимущество, которое по ходу матча только увеличивал.
В общей сложности украинская команда с пятью победами в шести поединках победила в группе. Соперник по плей-офф определится позже.
ЕВРОКУБОК ФИБА
Группа В. 6 тур
Прометей (Украина) – Елязиг (Турция) 92:52 (20:12, 25:20, 19:12, 27:8)
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