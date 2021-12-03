Михайлюк помог Торонто сенсационно обыграть Милуоки

Торонто воспользовался отсутствием Янниса Адетокумбо и прервал победную серию действующих чемпионов НБА.

Святослав Михайлюк вернулся на скамейку запасных и провел на площадке почти 19 минут. Украинец набрал 7 очков (3 из 8 с игры, 1 из 6 трехочковых), собрал 4 подбора, сделал 3 результативных передачи и организовал 2 перехвата.

Михайлюк в первом сезоне после подписания контракта с Торонто в среднем за игру приносит команде по 7,2 очка и 2,6 подбора.

Торонто с показателем 10-13 занимает 12-е место в Восточной конференции.

Торонто – Милуоки 97:93 (26:23, 22:17, 25:28, 24:25)