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Михайлюк помог Торонто сенсационно обыграть Милуоки
Неожиданный успех Рэпторс
фото - raptorshq.com
Торонто воспользовался отсутствием Янниса Адетокумбо и прервал победную серию действующих чемпионов НБА.
Святослав Михайлюк вернулся на скамейку запасных и провел на площадке почти 19 минут. Украинец набрал 7 очков (3 из 8 с игры, 1 из 6 трехочковых), собрал 4 подбора, сделал 3 результативных передачи и организовал 2 перехвата.
Михайлюк в первом сезоне после подписания контракта с Торонто в среднем за игру приносит команде по 7,2 очка и 2,6 подбора.
Торонто с показателем 10-13 занимает 12-е место в Восточной конференции.
Торонто – Милуоки 97:93 (26:23, 22:17, 25:28, 24:25)
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