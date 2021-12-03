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НБА. Финикс одержал 18-ю победу подряд, Сан-Антонио разбил Портленд

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Финикс одержал 18-ю победу подряд, Сан-Антонио разбил Портленд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нью-Йорк – Чикаго 115:119 (19:37, 32:32, 32:20, 32:30)

Мемфис – Оклахома-Сити 152:79 (31:16, 41:20, 41:26, 39:17)

Финикс – Детройт 114:103 (30:18, 39:33, 18:30, 27:22)

Портленд – Сан-Антонио 83:114 (22:32, 25:36, 18:16, 18:30)

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В статье: НБА Финикс Санз Сан-Антонио Сперс
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