Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Финикс одержал 18-ю победу подряд, Сан-Антонио разбил Портленд
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нью-Йорк – Чикаго 115:119 (19:37, 32:32, 32:20, 32:30)
Мемфис – Оклахома-Сити 152:79 (31:16, 41:20, 41:26, 39:17)
Финикс – Детройт 114:103 (30:18, 39:33, 18:30, 27:22)
Портленд – Сан-Антонио 83:114 (22:32, 25:36, 18:16, 18:30)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Феерия со спасительным голом на 90+9-й. ВИДЕО обзор матча Лацио - Удинезе - 4:4
- АПЛ. Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2. Фред дал, Фред взял
- Роналду забил 800 и 801 голы в карьере. Первый в истории
- Последний диалог Коби Брайанта и Майкла Джордана
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...