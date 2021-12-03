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В НБА зафиксирован крупнейший разгром в истории лиги
Такого еще не было
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мемфис в матче регулярного чемпионата НБА разгромил Оклахому с рекордной в истории лиги разницей в 73 очка (152:79).
Гриззлис побили рекорд Кливленда, который в декабре 1991 года обыграл Майами с разницей в 68 баллов.
Примечательно, что в рекордном матче Мемфису из-за травмы не мог помочь их лидер – плеймейкер Джа Морант.
Not sure what’s more amazing, the margin of victory or that Memphis scored 152 points and only had one guy score 20+. pic.twitter.com/3xSFkMhuGx— Jonathan Gault (@jgault13) December 3, 2021
Мемфис побил рекорд франшизы по количеству набранных очков и выдал лучший в истории клуба процент реализации бросков с игры (62,5%).
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