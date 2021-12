В НБА зафиксирован крупнейший разгром в истории лиги

Мемфис в матче регулярного чемпионата НБА разгромил Оклахому с рекордной в истории лиги разницей в 73 очка (152:79).

Гриззлис побили рекорд Кливленда, который в декабре 1991 года обыграл Майами с разницей в 68 баллов.

Примечательно, что в рекордном матче Мемфису из-за травмы не мог помочь их лидер – плеймейкер Джа Морант.

Not sure what’s more amazing, the margin of victory or that Memphis scored 152 points and only had one guy score 20+. pic.twitter.com/3xSFkMhuGx