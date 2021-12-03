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В НБА зафиксирован крупнейший разгром в истории лиги

Баскетбол
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В НБА зафиксирован крупнейший разгром в истории лиги

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мемфис в матче регулярного чемпионата НБА разгромил Оклахому с рекордной в истории лиги разницей в 73 очка (152:79).

Гриззлис побили рекорд Кливленда, который в декабре 1991 года обыграл Майами с разницей в 68 баллов.

Примечательно, что в рекордном матче Мемфису из-за травмы не мог помочь их лидер – плеймейкер Джа Морант.

Мемфис побил рекорд франшизы по количеству набранных очков и выдал лучший в истории клуба процент реализации бросков с игры (62,5%).

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В статье: НБА Оклахома Сити Тандер Мемфис Гриззлиз
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