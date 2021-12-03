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НБА назвала фаворита на звание лучшего игрока сезона

Баскетбол
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Лидирует лидер Голден Стэйт

НБА назвала фаворита на звание лучшего игрока сезона

Новина українською

Официальный сайт НБА представил список кандидатов на награду MVP в этом сезоне.

В гонке продолжает лидировать разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри. Двукратный MVP НБА в нынешнем сезоне набирает в среднем 27,8 очка (второе место в рейтинге лучших бомбардиров сезона), 5,7 подбора и 6,6 передачи за матч. "Голден Стэйт" претендует на первое место в Западной конференции и долгое время единолично возглавлял турнирную таблицу до недавнего выездного матча с "Финикс Санз" (96:104).

Топ-5 кандидатов на приз MVP по версии официального сайта НБА

1. Стефен Карри ("Голден Стэйт")

2. Кевин Дюрант ("Бруклин Нетс")

3. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс")

4. Никола Йокич ("Денвер Наггетс")

5. Крис Пол ("Финикс Санз")

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В статье: НБА
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