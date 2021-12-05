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НБА. Чикаго побеждает Бруклин, Клипперс уступают Сакраменто

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Чикаго побеждает Бруклин, Клипперс уступают Сакраменто

UA-Футбол
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В ночь с 4 на 5 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Бруклин" – "Чикаго"

107 – 111 (34-28; 22-24; 26-27; 25-32)

"Милуоки" – "Майами"

124 – 102 (34-23; 35-29; 36-24; 19-26)

"Голден-Стейт" – "Сан-Антонио"

107 – 112 (21-36; 37-31; 30-32; 19-13)

"Даллас" – "Мемфис"

90 – 97 (18-22; 19-27; 21-23; 32-25)

"Портленд" – "Бостон"

117 – 145 (23-38; 35-26; 26-39; 33-42)

"Сакраменто" – "Клипперс"

104 – 99 (29-29; 21-16; 26-25; 28-29)

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В статье: НБА
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