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НБА. Чикаго побеждает Бруклин, Клипперс уступают Сакраменто
Результаты тура НБА
В ночь с 4 на 5 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Бруклин" – "Чикаго"
107 – 111 (34-28; 22-24; 26-27; 25-32)
"Милуоки" – "Майами"
124 – 102 (34-23; 35-29; 36-24; 19-26)
"Голден-Стейт" – "Сан-Антонио"
107 – 112 (21-36; 37-31; 30-32; 19-13)
"Даллас" – "Мемфис"
90 – 97 (18-22; 19-27; 21-23; 32-25)
"Портленд" – "Бостон"
117 – 145 (23-38; 35-26; 26-39; 33-42)
"Сакраменто" – "Клипперс"
104 – 99 (29-29; 21-16; 26-25; 28-29)
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