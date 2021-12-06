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Сербский баскетболист умер после инсульта
Трагедия…
фото - eurohoops.net
Баскетболист греческого АЕКа Стеван Еловац в 32-летнем возрасте скончался после инсульта, сообщает пресс-служба клуба.
Еловац 14 ноября во время индивидуальной тренировки упал в обморок. Баскетболиста оперативно доставили в больницу и поместили в реанимацию.
Несколько дней назад по просьбе семьи Еловаца перевезли из Греции в Сербию, но спасти жизнь спортсмена медикам не удалось.
На профессиональном уровне Еловац выступал с 2008 года. В сезоне 2013-2014 он провел 10 матчей в Евролиге за Летувас Ритас, после чего поиграл в Испании, России, Германии, Турции, Японии и Греции.
Стеван Еловац был на хорошем счету в АЕКе. В греческом клубе серб в среднем за игру набирал по 12,6 очка, 4,4 подбора, 1,3 передачи, 1,3 блок-шота и 0,7 перехвата.
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