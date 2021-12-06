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Представлено расписание матчей сборной Украины на Евробаскете-2022
Матчи пройдут в Милане
фото - fiba.basketball
Мужская сборная Украины по баскетболу при жеребьевке финального раунда Евробаскет-2022 попала в группу С, а соперниками команды Айнарса Багатскиса станут сборные Греции, Эстонии, Великобритании, Италии и Хорватии.
Теперь же ФИБА представила расписание матчей группового раунда:
2 сентября, 15:15 Украина – Великобритания
3 сентября, 18:00 Эстония – Украина
5 сентября, 22:00 Украина – Италия
6 сентября, 18:00 Греция – Украина
8 сентября, 15:15 Хорватия – Украина
Для выхода в следующий раунд Евробаскета-2022 сборной Украины на групповом этапе нужно занять как минимум четвертое место.
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