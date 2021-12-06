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Представлено расписание матчей сборной Украины на Евробаскете-2022

Баскетбол
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Матчи пройдут в Милане

Представлено расписание матчей сборной Украины на Евробаскете-2022

фото - fiba.basketball

Новина українською

Мужская сборная Украины по баскетболу при жеребьевке финального раунда Евробаскет-2022 попала в группу С, а соперниками команды Айнарса Багатскиса станут сборные Греции, Эстонии, Великобритании, Италии и Хорватии.

Теперь же ФИБА представила расписание матчей группового раунда:

2 сентября, 15:15 Украина – Великобритания

3 сентября, 18:00 Эстония – Украина

5 сентября, 22:00 Украина – Италия

6 сентября, 18:00 Греция – Украина

8 сентября, 15:15 Хорватия – Украина

Для выхода в следующий раунд Евробаскета-2022 сборной Украины на групповом этапе нужно занять как минимум четвертое место.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Евробаскет
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