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НБА. Голден Стэйт разбил Орландо, победы Финикса и Чикаго

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Голден Стэйт разбил Орландо, победы Финикса и Чикаго

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Шарлотт – Филадельфия 124:127 OT (34:23, 28:44, 31:28, 26:24, 5:8)

Детройт – Оклахома-Сити 103:114 (37:28, 26:22, 18:22, 22:42)

Индиана – Вашингтон 116:110 (28:18, 30:29, 30:31, 28:32)

Майами – Мемфис 90:105 (25:34, 24:26, 18:22, 23:23)

Чикаго – Денвер 109:97 (18:27, 28:22, 31:22, 32:26)

Милуоки – Кливленд 112:104 (24:24, 32:26, 32:28, 24:26)

Миннесота – Атланта 110:121 (24:33, 24:28, 30:35, 32:25)

Финикс – Сан-Антонио 108:104 (26:33, 25:15, 28:22, 29:34)

Голден Стэйт – Орландо 126:95 (31:26, 34:18, 33:35, 28:16)

Портленд – Клипперс 90:102 (26:27, 23:21, 25:29, 16:25)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Чикаго Буллз
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