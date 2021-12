Power ranking НБА. Голден Стэйт удерживает лидерство, Милуоки ворвался в топ-3

Показатель побед/поражений в сезоне – 20-4

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

На фоне рекордной победной серии в истории Финикса Голден Стэйт был близок к потере лидерства в рейтинге, но именно парни Стива Керра остановили неудержимую команду из Аризоны, причем Воины взяли реванш в максимально убедительном стиле, выиграв с разницей в 22 очка (118:96).

Стефен Карри в последних матчах не так убедителен – лидер Голден Стэйта забивает только 39% бросков с игры, что не мешает ему стремительно приближаться к рекордному показателю Рэя Аллена по количеству реализованных трехочковых. Карри осталось забить 23 броска – с этой цифрой он должен управиться за четыре матча.

Показатель побед/поражений в сезоне – 20-4

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Без травмированного Девина Букера Финикс не смог повторно обыграть Голден Стэйт и завершил свою историческую серию на 18 победах. По ходу этого отрезка Санз поднялись на второе место в рейтинге лучших защит НБА и закрепились в десятке самых продуктивных атак.

Оборона Финикса внушает страх – Стефен Карри не даст соврать. В первом матче против Санз самый горячий баскетболист сезона выбросил с игры лишь 4 из 21.

У Финикса в последних матчах разыгрался ДеАндре Эйтон – центровой в среднем за игру собирает дабл-дабл (17,9+10,3 подбора) при 60-процентной реализации бросков с игры.

Показатель побед/поражений в сезоне – 16-9

Место в предыдущей версии рейтинга – 10

Действующий чемпион в практически боевом составе (не хватает только Брука Лопеса, отсутствие которого призван восполнить некогда звездный ДеМаркус Казинс) с середины ноября выиграл 9 из 10 матчей и поднялся в топ-3 Восточной конференции.

О силе Милуоки лучше всего говорит тот факт, что у Бакс 10-0 в сезоне 2021-2022 в тех матчах, когда Майк Буденхольцер одновременно мог рассчитывать на Янниса Адетокумбо, Криса Миддлтона и Джру Холидэя.

Показатель побед/поражений в сезоне – 17-8

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

После неожиданных осечек в матчах с Хьюстоном и Индианой акции Чикаго вновь пошли вверх – на прошлой неделе Буллз в результативных перестрелках последовательно разобрались с Шарлотт, Нью-Йорком и Бруклином.

В сезоне 2021-2022 только четыре баскетболиста в клатче реализовали минимум 50% бросков при 20 и более попытках. У Чикаго два таких игрока – ДеМар ДеРозан и Зак ЛаВин. Более того, дуэт лидеров Буллз практически не ошибается и с линии штрафных, забив 34 из 35 бросков в клатч-ситуациях.

ДеМар ДеРозан и Зак ЛаВин настолько хороши, что повторяют достижениях легендарных Коби Брайанта и Шакила О’Нила.

