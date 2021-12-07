Power ranking НБА. Голден Стэйт удерживает лидерство, Милуоки ворвался в топ-3

№1. Голден Стэйт Уорриорз

Показатель побед/поражений в сезоне – 20-4

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

На фоне рекордной победной серии в истории Финикса Голден Стэйт был близок к потере лидерства в рейтинге, но именно парни Стива Керра остановили неудержимую команду из Аризоны, причем Воины взяли реванш в максимально убедительном стиле, выиграв с разницей в 22 очка (118:96).

Стефен Карри в последних матчах не так убедителен – лидер Голден Стэйта забивает только 39% бросков с игры, что не мешает ему стремительно приближаться к рекордному показателю Рэя Аллена по количеству реализованных трехочковых. Карри осталось забить 23 броска – с этой цифрой он должен управиться за четыре матча.

Still thinking about Stephen Curry’s range.



Even the stands aren’t off limits when 30’s in the building ????



pic.twitter.com/EsVuiR62ez — Chase Center (@ChaseCenter) December 6, 2021

№2. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 20-4

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Без травмированного Девина Букера Финикс не смог повторно обыграть Голден Стэйт и завершил свою историческую серию на 18 победах. По ходу этого отрезка Санз поднялись на второе место в рейтинге лучших защит НБА и закрепились в десятке самых продуктивных атак.

Оборона Финикса внушает страх – Стефен Карри не даст соврать. В первом матче против Санз самый горячий баскетболист сезона выбросил с игры лишь 4 из 21.

У Финикса в последних матчах разыгрался ДеАндре Эйтон – центровой в среднем за игру собирает дабл-дабл (17,9+10,3 подбора) при 60-процентной реализации бросков с игры.

№3. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 16-9

Место в предыдущей версии рейтинга – 10

Действующий чемпион в практически боевом составе (не хватает только Брука Лопеса, отсутствие которого призван восполнить некогда звездный ДеМаркус Казинс) с середины ноября выиграл 9 из 10 матчей и поднялся в топ-3 Восточной конференции.

О силе Милуоки лучше всего говорит тот факт, что у Бакс 10-0 в сезоне 2021-2022 в тех матчах, когда Майк Буденхольцер одновременно мог рассчитывать на Янниса Адетокумбо, Криса Миддлтона и Джру Холидэя.

GIANNIS WINS IT FOR THE @Bucks!



The wild finish to a thriller in Milwaukee! pic.twitter.com/rEf4NDXlqB — NBA (@NBA) December 2, 2021

№4. Чикаго Буллз

Показатель побед/поражений в сезоне – 17-8

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

После неожиданных осечек в матчах с Хьюстоном и Индианой акции Чикаго вновь пошли вверх – на прошлой неделе Буллз в результативных перестрелках последовательно разобрались с Шарлотт, Нью-Йорком и Бруклином.

В сезоне 2021-2022 только четыре баскетболиста в клатче реализовали минимум 50% бросков при 20 и более попытках. У Чикаго два таких игрока – ДеМар ДеРозан и Зак ЛаВин. Более того, дуэт лидеров Буллз практически не ошибается и с линии штрафных, забив 34 из 35 бросков в клатч-ситуациях.

ДеМар ДеРозан и Зак ЛаВин настолько хороши, что повторяют достижениях легендарных Коби Брайанта и Шакила О’Нила.

The @chicagobulls Zach LaVine (31 points) and DeMar DeRozan (29) each scored at least 25 points in the same game for the 11th time this season.



The last duo to record at least 11 such games through the first 24 games of a season was Shaquille O'Neal and Kobe Bryant in 2000-01. pic.twitter.com/WNyvvPTU9f — Justin Kubatko (@jkubatko) December 5, 2021

№5. Юта Джаз

Показатель побед/поражений в сезоне – 16-7

Место в предыдущей версии рейтинга – 7

Юта за счет четырехматчевой победной серии вернулась в топ-3 Запада, причем Бостон, Портленд и Нью-Орлеан получили от Джаз как минимум по 127 очков.

Неудивительно, что у Юты лучшая атака в лиге, а превосходство команды над остальными построено за счет сумасшедшей эффективности на трехочковой дуге. Только за четыре последних матчах Донован Митчелл и компания дальними бросками перестреляли оппонентов на 117 очков!

№6. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 16-7

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Бруклин продолжает регулярно проигрывать грандам регулярки, что не мешает команде Стива Нэша располагаться на вершине Восточной конференции. Впрочем, потеря Джо Харриса, который вынужден перенести операцию на лодыжке, вскоре может отразиться на турнирном положении Нетс.

Кевин Дюрант в последних шести матчах в среднем за игру набирает почти по 29 очков, Джеймс Харден плохую бросковую эффективность компенсирует навыками плеймейкера (11,7 передачи за игру), а неувядающие ЛаМаркус Олдридж и Патти Миллс в среднем за вечер суммарно добавляют по 31,9 очка.

Kevin Durant overtakes Ray Allen on the NBA's all-time scoring list with this bucket!



Watch LIVE: https://t.co/aRu5PEOHes pic.twitter.com/VxHCi1v9kk — YES Network (@YESNetwork) December 5, 2021

№7. Кливленд Кавальерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 13-12

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Кливленд становится крайне неудобным соперником для любой команды – Кавальерс по ходу своей четырехматчевой победной серии не выпустили из 100 очков Орландо, Даллас и Майами, а Юта в матче с коллективом Джей Би Бикерстаффа ограничилась скромными для себя 109 баллами.

Главной ударной силой Кливленда в последних матчах можно смело назвать Джарретта Аллена – списанный Бруклином центровой в среднем набирает по 22,3 очка и 12,1 подбора при 71% реализации бросков с игры, а его влияние на командную защиту сопоставимо с тем, что делает Руди Гобер для Юты.

№8. Майами Хит

Показатель побед/поражений в сезоне – 14-11

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

У Майами большие проблемы – Бэм Адебайо лег на операцию и пропустит как минимум четыре недели, с ушибом копчика не готов играть и Джимми Батлер. Нет ничего удивительного в том, что Хит проиграли три из четырех последних матчей – сейчас команде Эрика Споэльстры будет непросто удержаться как в зоне плей-офф на Востоке, так и в топ-10 нашего рейтинга.

№9. Бостон Селтикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 13-11

Место в предыдущей версии рейтинга – 9

Бостон поражает своей нестабильностью – в четверг Селтикс со скрипом обыграли Филадельфию (88:87), а спустя три дня набросали 145 очков в выездном матче против Портленда.

Лидеры Селтикс Джейсон Тэйтум и Джайлен Браун в последних матчах синхронно не добираются до отметки даже в 40% реализации бросков с игры.

№10. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 13-11

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

С возвращением Джоэля Эмбиида Филадельфия ожидаемо прибавила в обороне, но нападение у Сиксерс работает намного хуже, чем на старте сезона. И только Сет Карри не изменяет себе, забивая свыше 50% бросков с игры, включая элитные 42,7% реализации трехочковых.