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НБА. Лейкерс обыграли Бостон, Бруклин совершил камбэк в матче с Далласом

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс обыграли Бостон, Бруклин совершил камбэк в матче с Далласом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Даллас – Бруклин 99:102 (27:21, 35:29, 24:25, 13:27)

Сан-Антонио – Нью-Йорк 109:121 (28:28, 28:34, 25:33, 28:26)

Лейкерс – Бостон 117:102 (31:33, 29:22, 31:20, 26:27)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Бруклин Нетс
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