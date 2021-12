Прометей проводит решающий матч Лиги Чемпионов против Динамо Сассари: текстовая трансляция. LIVE

Единственный представитель Украины в Лиге Чемпионов БК Прометей в 19:00 по киевскому времени в пятом матче группового раунда примет итальянское Динамо Сассари.

Для продолжения борьбы в Лиге Чемпионов команду Ронен Гинзбурга устроит победа с любым счетом.

Следить за главными событиями матча баскетбольной Лиги Чемпионов вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Лига чемпионов ФИБА. 5-й тур

Прометей (Каменское, Украина) – Динамо Сассари (Сассари, Италия) - 27:15, 18:17

Третья четверть:

5 минута. Кеннеди в огне! Сперва попал американец трехочковый, а затем добавил «энд-ван» - 59:34!

4 минута. Данк от Билана после передачи Липового! Мощно Прометей начал вторую половину (8:2) и вернул 19-очковое преимущество.

2 минута. Липовый попал трехочковый, Билан добавил еще один балл с линии штрафных – 49:34.

Статистика первой половины матча:

Вторая четверть:

10 минута. На большой перерыв Прометей ушел с преимуществом в 13 баллов (45:32). Концовка второй четверти осталась за итальянцами.

7 минута. Трехочковый от Сидорова! И еще два балла от Ильи в проходе – 44:23 в пользу Прометея.

6 минута. Кеннеди и Доу реализовали две подряд атаки – 37:21 в пользу Прометея.

4 минута. 5-0 рывок от гостей. Гинзбург моментально реагирует и берет тайм-аут – 33:21 в пользу Прометея.

