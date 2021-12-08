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Прометей проводит решающий матч Лиги Чемпионов против Динамо Сассари: текстовая трансляция. LIVE
Чемпиону Суперлиги нужна победа
фото - БК Прометей
Единственный представитель Украины в Лиге Чемпионов БК Прометей в 19:00 по киевскому времени в пятом матче группового раунда примет итальянское Динамо Сассари.
Для продолжения борьбы в Лиге Чемпионов команду Ронен Гинзбурга устроит победа с любым счетом.
Следить за главными событиями матча баскетбольной Лиги Чемпионов вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе гонки необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Текстовая трансляция матча
Лига чемпионов ФИБА. 5-й тур
Прометей (Каменское, Украина) – Динамо Сассари (Сассари, Италия) - 27:15, 18:17
Третья четверть:
5 минута. Кеннеди в огне! Сперва попал американец трехочковый, а затем добавил «энд-ван» - 59:34!
4 минута. Данк от Билана после передачи Липового! Мощно Прометей начал вторую половину (8:2) и вернул 19-очковое преимущество.
2 минута. Липовый попал трехочковый, Билан добавил еще один балл с линии штрафных – 49:34.
Статистика первой половины матча:
Вторая четверть:
10 минута. На большой перерыв Прометей ушел с преимуществом в 13 баллов (45:32). Концовка второй четверти осталась за итальянцами.
7 минута. Трехочковый от Сидорова! И еще два балла от Ильи в проходе – 44:23 в пользу Прометея.
6 минута. Кеннеди и Доу реализовали две подряд атаки – 37:21 в пользу Прометея.
4 минута. 5-0 рывок от гостей. Гинзбург моментально реагирует и берет тайм-аут – 33:21 в пользу Прометея.
☔️???? Just because we don't have @canadiankidDJE anymore doesn't mean we don't have 30ft layups in the #BasketballCL ????@DeeHarrison21 @dap44_ pic.twitter.com/ziIp3rhXFr— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 8, 2021
2 минута. Результативные атаки от Билана и Харрисона – Прометей продолжает наращивать свое превосходство (33:17).
Первая четверть:
10 минута. 27:15! Трехочковый от Криса Доу – и Прометей увеличивает отрыв до 12 баллов. Просто шикарное начало матча от подопечных Ронена Гинзбурга.
7 минута. Прометей усилиями американских легионеров наращивает отрыв (21:13). У Харрисона уже 11 очков (4 из 4 с игры)!
5 минута. 16:10. Прометей сохраняет высочайшую эффективность в атаке – у хозяев 4 из 5 точных трехочковых.
3 минута. Прометей неудержим – 13:6! 5 из 6 бросков с игры реализовали хозяева, а особо выделяются Харрисон и Кеннеди, на счету которых 11 баллов.
1 минута. Кеннеди и Сидоров реализовали три подряд броска, но и гости в атаке пока не ошибаются (7:5).
Матч начался!
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