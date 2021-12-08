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Прометей разгромил итальянский Сассари

Баскетбол
(1 голосов)

Наш баскетбольный клуб на своей площадке легко справился со своими оппонентами

Прометей разгромил итальянский Сассари

фото - БК Прометей

Новина українською

Чемпион Украины Прометей одержал убедительную победу над "Динамо Сассари" в Запорожье в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 89:56.

Прометей заряженный на игру и вышел вперед. Динамо Сассари смогло сократить свое отставание до 3 очков, но дальше наша команда вернула себе комфортное преимущество.

Во второй четверти Прометей сумел развить свое преимущество до 21 очка, но за последние минуты гости сумели немного отыграться, уйдя на перерыв при счете 45:32.

Третью четверть Прометей начал с рывка 14:2, благодаря чему развил свое преимущество до 25 очков, которое на этот раз сохранил до перерыва – 65:41.

В последней 10-минутке Прометей спокойно довел матч до победы.

Следует добавить, что украинская команда впервые в истории вышла из группы Лиги чемпионов.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа А. 5 тур

Прометей (Украина) – Сассари (Италия) 89:56 (27:15, 18:17, 20:9, 24:15)

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В статье: БК Прометей (Камянское)
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Источник:
ФБУ

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