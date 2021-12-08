Киев-Баскет смог справиться с Антверпеном в матче Кубка Европы ФИБА

Киев-Баскет победил дома бельгийский Антверпен в стартовом поединке второго этапа Кубка Европы ФИБА – 90:82.

Хозяева уверенно вошли в борьбу с бельгийскими гостями. Киевлянам удалось быстро захватить стартовое преимущество и укреплять его.

Главным фактором удачного старта Киев-Баскета стало существенное преимущество в реализации. В частности, за трехочковыми в первой половине хозяева почти вдвое опередили гостей. В общей сложности киевляне получили 17 очков запаса за первую половину.

С возобновлением игры после большого перерыва ход борьбы изменился. У хозяев сбился прицел, а гости усилили игру и добавили агрессии в атаке, но хозяева победный результат удержали.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

Группа J. 1 тур

Киев-Баскет (Украина) – Антверпен (Бельгия) – 90:82 (23:20, 26:12, 18:25, 23:25)