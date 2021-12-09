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Исторический прорыв Прометея в плей-офф Лиги Чемпионов. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Смотрим, как чемпион Суперлиги переписывал историю

Исторический прорыв Прометея в плей-офф Лиги Чемпионов. ВИДЕО

фото - БК Прометей

Новина українською

Накануне БК Прометей в Запорожье в матче пятого тура группового раунда Лиги Чемпионов разбил Динамо Сассари (89:56) и стал первым украинским клубом, которому удалось выйти в плей-офф третьего по престижности клубного турнира континента.

Лучшим у Прометея в матче с итальянцами стал Ди Джей Кеннеди – американский легионер набрал 16 очков, собрал 11 подборов и отдал 5 результативных передач.

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В статье: БК Прометей (Камянское) Лига чемпионов по баскетболу
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