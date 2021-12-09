НБА. Лень побеждает с Сакраменто, Михайлюк с Торонто уступает Оклахоме

Алексей Лень в победном матче Сакраменто против Орландо со скамейки запасных за 17 минут набрал 6 очков (3 из 3 с игры). Также на счету украинца 4 подбора и 2 блок-шота.

В сезоне 2021-2022 Лень в среднем за игру набирает по 6,0 очка и 3,9 подбора.

Сакраменто – Орландо 142:130 (38:36, 32:31, 34:25, 38:38)

Святослав Михайлюк провалил матч против бывшей команды. В домашнем поединке против Оклахомы форвард Торонто за 7 минут совершил 3 неточных броска и сделал 3 потери.

Средняя статистика Михайлюка в текущем сезоне составляет 6,8 очка и 2,6 подбора.

Торонто – Оклахома-Сити 109:110 (36:26, 28:28, 12:33, 33:23)