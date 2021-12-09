Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пустовой получил травму и выбыл на длительный срок
Плохие новости
фото - twitter.com
Центровой сборной Украины Артем Пустовой накануне матча Еврокубка получил травму на тренировке, сообщает официальный сайт Гран-Канарии.
Главный тренер клуба Порфирио Фисак сообщил, что Пустовой не скоро сможет вернуться на площадку.
«Клуб уже ищет усиления, ведь Пустовой выбыл на длительный срок – у него растяжение лодыжки третьей степени», - сказал специалист.
Украинец в текущем сезоне в матчах Еврокубка в среднем за игру приносил своей команде по 9,0 очка и 3,8 подбора.
Следующие матчи в отборе на ЧМ-2023 сборная Украины проведет 24 и 27 февраля 2022 года против Испании.
Популярное сейчас
- Несколько итальянских клубов интересуются Довбиком - источник
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Новый горизонт падения. Бавария - Барселона 3:0. Видео голов и обзор матча
- Алексей Лень – украинский тафгай в НБА. Он не признает авторитетов и идет до конца
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО