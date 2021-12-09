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Пустовой получил травму и выбыл на длительный срок

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Пустовой получил травму и выбыл на длительный срок

фото - twitter.com

Новина українською

Центровой сборной Украины Артем Пустовой накануне матча Еврокубка получил травму на тренировке, сообщает официальный сайт Гран-Канарии.

Главный тренер клуба Порфирио Фисак сообщил, что Пустовой не скоро сможет вернуться на площадку.

«Клуб уже ищет усиления, ведь Пустовой выбыл на длительный срок – у него растяжение лодыжки третьей степени», - сказал специалист.

Украинец в текущем сезоне в матчах Еврокубка в среднем за игру приносил своей команде по 9,0 очка и 3,8 подбора.

Следующие матчи в отборе на ЧМ-2023 сборная Украины проведет 24 и 27 февраля 2022 года против Испании.

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В статье: баскетбол Артем Пустовой
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