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Главный тренер Черкасских Мавп рассказал о планах команды

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Наставник команды из Черкасс хочет подобраться как можно ближе к зоне плей-офф

Главный тренер Черкасских Мавп рассказал о планах команды

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Главный тренер Черкасских Мавп Максим Михельсон рассказал о желании исправить свою турнирную ситуацию.

"Очень соскучились по родным трибунам, по домашним матчам. Ситуация в турнирной таблице не из лучших. Планируем к Новому году исправить ее, постараться максимально подобраться к зоне плей-офф, может даже войти в нее. Где, как не на домашней арене реализовать это. Сейчас у нас пять матчей дома, настраиваем себя на то, чтобы брать максимум в этих поединках и восстанавливать свои позиции.

Все матчи важны, мы пока даже не говорим о Прометее, потому что первый матч с Запорожьем. Мы настраиваемся только на него. В последней нашей игре с Запорожьем была очень сложная борьба, мы проиграли в концовке. Тогда Запорожье безумное количество подборов собрало на нашем щите. Вот ребятам сейчас говорим, как нивелировать это преимущество соперника в габаритах. Мы в целом весь сезон этим занимаемся, в каких-то моментах это получается лучше, где-то хуже, но если мы занимаем такое место в таблице, но у нас это получается недостаточно хорошо.

Очень надеюсь, что в следующих играх мы будем выглядеть лучше, потому что имели сейчас возможность несколько дней поработать над нашим нападением, защитой. Увидим, что у нас вышло.

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В статье: Максим Михельсон Черкасские Мавпы
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