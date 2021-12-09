Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Черкасских Мавп рассказал о планах команды
Наставник команды из Черкасс хочет подобраться как можно ближе к зоне плей-офф
Главный тренер Черкасских Мавп Максим Михельсон рассказал о желании исправить свою турнирную ситуацию.
"Очень соскучились по родным трибунам, по домашним матчам. Ситуация в турнирной таблице не из лучших. Планируем к Новому году исправить ее, постараться максимально подобраться к зоне плей-офф, может даже войти в нее. Где, как не на домашней арене реализовать это. Сейчас у нас пять матчей дома, настраиваем себя на то, чтобы брать максимум в этих поединках и восстанавливать свои позиции.
Все матчи важны, мы пока даже не говорим о Прометее, потому что первый матч с Запорожьем. Мы настраиваемся только на него. В последней нашей игре с Запорожьем была очень сложная борьба, мы проиграли в концовке. Тогда Запорожье безумное количество подборов собрало на нашем щите. Вот ребятам сейчас говорим, как нивелировать это преимущество соперника в габаритах. Мы в целом весь сезон этим занимаемся, в каких-то моментах это получается лучше, где-то хуже, но если мы занимаем такое место в таблице, но у нас это получается недостаточно хорошо.
Очень надеюсь, что в следующих играх мы будем выглядеть лучше, потому что имели сейчас возможность несколько дней поработать над нашим нападением, защитой. Увидим, что у нас вышло.
Популярное сейчас
- Селезнев: Мне до сраки, что говорит Гончаренко. Н@@@я себе, великий депутат
- Несколько итальянских клубов интересуются Довбиком - источник
- Судья не оценил. Футболистка Челси эффектно помогла стюардам в поимке нарушителя
- Прометей разгромил Динамо Сассари в матче Лиги Чемпионов. Как это было
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО