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НБА. Лейкерс проиграли Мемфису, Юта разбила Филадельфию
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Филадельфия – Юта 96:118 (32:27, 22:34, 22:27, 20:30)
Мемфис – Лейкерс 108:95 (25:29, 34:24, 26:25, 23:17)
Сан-Антонио – Денвер 123:111 (37:29, 37:36, 26:25, 23:21)
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