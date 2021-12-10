  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Лейкерс проиграли Мемфису, Юта разбила Филадельфию
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Лейкерс проиграли Мемфису, Юта разбила Филадельфию

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс проиграли Мемфису, Юта разбила Филадельфию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Филадельфия – Юта 96:118 (32:27, 22:34, 22:27, 20:30)

Мемфис – Лейкерс 108:95 (25:29, 34:24, 26:25, 23:17)

Сан-Антонио – Денвер 123:111 (37:29, 37:36, 26:25, 23:21)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Филадельфия 76er
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...