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Два данка от Мемфиса – в топ-5 моментов дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавили баскетболисты Мемфиса, которые в победном матче против Лейкерс отметились серией эффектных данков.
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