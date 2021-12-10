Леброну Джеймсу покорилось ещё одно достижение

Форварду "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброну Джеймсу покорилось очередное достижение. Лидер "Лейкерс" стал пятым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел набрать 100 трипл-даблов за карьеру.

Больше трипл-даблов в НБА только у разыгрывающего "Лос-Анджелеса" Расселла Уэстбрука, легендарного баскетболиста Оскара Робертсона, знаменитого игрока "Лейкерс" Мэджика Джонсона и Джейсона Кидда, который сейчас возглавляет "Даллас Маверикс".

В последнем матча регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес" на выезде встречался с "Мемфис Гриззлиз". Встреча прошла на стадионе "ФедЭксФорум" в Мемфисе (США) и завершилась победой хозяев со счётом 108:95.