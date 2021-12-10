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Николаев и Арнис Вецвагарс прекратили сотрудничество
Сейчас клуб занимается поисками нового специалиста
Баскетбольный клуб Николаев и Арнис Вецвагарс прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Об этом пишет пресс-служба клуба.
Тренер пришел в команду в августе этого года. Под его руководством "корабелы" одержали 4 победы в 14 матчах.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Цикалюк, бывший ассистент Вецвагарса, но поиски наставника будут продолжаться. Об этом сообщил президент клуба Роман Сербенов.
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