Баскетбольный клуб Николаев и Арнис Вецвагарс прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Об этом пишет пресс-служба клуба.

Тренер пришел в команду в августе этого года. Под его руководством "корабелы" одержали 4 победы в 14 матчах.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Цикалюк, бывший ассистент Вецвагарса, но поиски наставника будут продолжаться. Об этом сообщил президент клуба Роман Сербенов.