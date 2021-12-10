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Николаев и Арнис Вецвагарс прекратили сотрудничество

Баскетбол
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Сейчас клуб занимается поисками нового специалиста

Николаев и Арнис Вецвагарс прекратили сотрудничество

Новина українською

Баскетбольный клуб Николаев и Арнис Вецвагарс прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Об этом пишет пресс-служба клуба.

Тренер пришел в команду в августе этого года. Под его руководством "корабелы" одержали 4 победы в 14 матчах.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Цикалюк, бывший ассистент Вецвагарса, но поиски наставника будут продолжаться. Об этом сообщил президент клуба Роман Сербенов.

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В статье: МБК Николаев Арнис Вецвагарс
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