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Днепр в напряженной борьбе обыграл Тернополь

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева сумели удержать преимущество

Днепр в напряженной борьбе обыграл Тернополь

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Новина українською

Днепр выиграл дома Тернополь в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 91:87.

Соперники с первых атак старались не уступать друг другу, играя максимально агрессивно и жестко. Под занавес стартовой 10-минутки днепряне оторвались вперед на 8 очков.

Днепряне пытались продолжить увеличивать преимущество, однако к большому перерыву тернополяне сократили разницу до 5 очков.

Хозяева с началом второй половины вернули игровое преимущество. Впрочем, гости до последнего боролись и на последней минуте были очень близко от вероятного овертайма.

СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат

Днепр – Тернополь – 91:87 (31:23, 18:21, 26:14, 16:29)

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В статье: БК Днепр БК Тернополь
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