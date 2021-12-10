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Днепр в напряженной борьбе обыграл Тернополь
Хозяева сумели удержать преимущество
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Днепр выиграл дома Тернополь в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 91:87.
Соперники с первых атак старались не уступать друг другу, играя максимально агрессивно и жестко. Под занавес стартовой 10-минутки днепряне оторвались вперед на 8 очков.
Днепряне пытались продолжить увеличивать преимущество, однако к большому перерыву тернополяне сократили разницу до 5 очков.
Хозяева с началом второй половины вернули игровое преимущество. Впрочем, гости до последнего боролись и на последней минуте были очень близко от вероятного овертайма.
СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат
Днепр – Тернополь – 91:87 (31:23, 18:21, 26:14, 16:29)
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