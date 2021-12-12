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НБА. Юта побеждает Вашингтон, Сан-Антонио уступают Денверу

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Юта побеждает Вашингтон, Сан-Антонио уступают Денверу

UA-Футбол
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В ночь с 11 на 12 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Юта"

98 – 123 (24-28; 27-22; 18-31; 29-42)

"Кливленд" – "Сакраменто"

117 – 103 (36-23; 45-29; 20-26; 16-25)

"Майами" – "Чикаго"

118 – 92 (39-25; 26-27; 21-18; 32-22)

"Мемфис" – "Хьюстон"

113 – 106 (40-29; 23-18; 23-30; 27-29)

"Сан-Антонио" – "Денвер"

112 – 127 (29-28; 27-44; 18-31; 38-24)

"Филадельфия" – "Голден-Стейт"

102 – 93 (23-22; 23-27; 24-24; 32-20)

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В статье: НБА
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