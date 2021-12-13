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НБА. Дюрант набрал 51 очко в матче с Детройтом, победы Милуоки и Лейкерс
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нью-Йорк – Милуоки 97:112 (16:26, 32:35, 31:32, 18:19)
Детройт – Бруклин 104:116 (24:31, 33:29, 34:26, 13:30)
Сан-Антонио – Нью-Орлеан 112:97 (28:26, 26:26, 29:30, 29:15)
Оклахома-Сити – Даллас 84:103 (27:28, 19:28, 25:24, 13:23)
Портленд – Миннесота 111:116 (26:33, 29:23, 29:33, 27:27)
Лейкерс – Орландо 106:94 (18:25, 31:27, 36:10, 21:32)
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