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Проход и данк звезды Нью-Орлеана – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавил форвард Нью-Орлеана Брэндон Ингрэм, который в матче с Сан-Антонио отметился эффектным проходом и данком.
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