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Киев-Баскет разорвал контракт с 20-летним форвардом

Баскетбол
(1 голосов)

Статистика игрока не впечатляет

Киев-Баскет разорвал контракт с 20-летним форвардом

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Киев-Баскет объявил о прекращении сотрудничества с 20-летним форвардом Александром Сидоруком.

Александр прошел все ступени подготовки в столичном клубе, начав профессиональную карьеру именно в составе Киев-Баскета.

За пять сезонов Сидорук провел за основной состав около двух десятков матчей, активно выступая за вторую команду желто-черных.

В чемпионате-2020/21 средняя статистика Александра в четырех встречах Суперлиги составила 0,5 очка при 0,3 подбора за 2,5 минуты.

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В статье: БК Киев-Баскет Алксандр Сидорук
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