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Киев-Баскет разорвал контракт с 20-летним форвардом
Статистика игрока не впечатляет
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Киев-Баскет объявил о прекращении сотрудничества с 20-летним форвардом Александром Сидоруком.
Александр прошел все ступени подготовки в столичном клубе, начав профессиональную карьеру именно в составе Киев-Баскета.
За пять сезонов Сидорук провел за основной состав около двух десятков матчей, активно выступая за вторую команду желто-черных.
В чемпионате-2020/21 средняя статистика Александра в четырех встречах Суперлиги составила 0,5 очка при 0,3 подбора за 2,5 минуты.
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