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Прометей в напряженном матче обыграл Будивельник

Баскетбол
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Все решилось в заключительных минутах матча

Прометей в напряженном матче обыграл Будивельник

фото - БК Прометей

Новина українською

Будивельник принимал Прометей в центральном матче 11-й игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Первая половина началась с рывка от гостей, не отпускавших предпочтение до конца первой половины. Будивельник потерял много легких очков, отпустив соперника на 12-очковую дистанцию ​​на старте второй четверти.

Вторая половина получилась значительно более напряженной. Будивельник много раз цеплялся и сокращал отставание, лучше соперника проведя вторую часть матча. Но у Прометея постоянно находился ответ.

Команды входили в заключительную четверть за +3 для гостей, отразившихся против тактики фолов киевлян и доведших матч до тяжелой победы — 85:82.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Будивельник — Прометей 82:85 (18:25, 22:22, 20:16, 22:22)

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В статье: БК Будивельник (Киев) БК Прометей (Камянское)
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