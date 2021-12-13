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Прометей в напряженном матче обыграл Будивельник
Все решилось в заключительных минутах матча
фото - БК Прометей
Будивельник принимал Прометей в центральном матче 11-й игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.
Первая половина началась с рывка от гостей, не отпускавших предпочтение до конца первой половины. Будивельник потерял много легких очков, отпустив соперника на 12-очковую дистанцию на старте второй четверти.
Вторая половина получилась значительно более напряженной. Будивельник много раз цеплялся и сокращал отставание, лучше соперника проведя вторую часть матча. Но у Прометея постоянно находился ответ.
Команды входили в заключительную четверть за +3 для гостей, отразившихся против тактики фолов киевлян и доведших матч до тяжелой победы — 85:82.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Будивельник — Прометей 82:85 (18:25, 22:22, 20:16, 22:22)
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