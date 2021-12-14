Дерби Украины в НБА: Лень набрал 12 очков, Михайлюк – 11

Лень на выездной матч с Торонто вышел в стартовой пятерке – за 21 минуту центровой сборной Украины набрал 12 очков (4 из 8 с игры, 4 из 6 с линии штрафных) и собрал 8 подборов, а его показатель полезности составил «-7».

Михайлюк провел на площадке чуть больше 20 минут – Святослав принес Торонто 11 очков (4 из 6 с игры, 2 из 2 трехочковых, 1 из 2 с линии штрафных), собрал 5 подборов и отдал 3 результативных передачи. Показатель полезности украинца составил «+14».

Лень в сезоне 2021-2022 в среднем за игру набирает по 5,8 очка и 3,9 подбора, Михайлюк – 6,8 очка и 2,5 подбора.

Торонто – Сакраменто 124:101 (30:22, 40:23, 23:24, 31:32)