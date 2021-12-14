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Джордан, Коби, ЛеБрон: самые знаковые моменты каждого сезона НБА за последние 30 лет. ВИДЕО
У каждого года своя неповторимая история
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Канал CoshReport на YouTube представил подборку самых памятных моментов НБА за последние 30 лет.
В этом видео засветились все культовые баскетболисты современности – Майкл Джордан, Коби Брайант, ЛеБрон Джеймс и другие.
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