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Кайри Ирвинг намекнул на возвращение в игру
Игрока отстранили от соревнований
Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг разместил любопытное видео в "сториз" своего "инстаграма", где показал, как надевает кроссовки.
Примечательно, что видеозапись появилась в скором времени после появления информации о возможном возвращении Ирвинга в состав команды в ближайшее время.
Кайри Ирвинг намекнул на возвращение в игру:
Кайри отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего, по законам штата Нью-Йорк, не может принимать участия в домашних играх "Бруклина".
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