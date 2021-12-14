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Кайри Ирвинг намекнул на возвращение в игру

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Кайри Ирвинг намекнул на возвращение в игру

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Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг разместил любопытное видео в "сториз" своего "инстаграма", где показал, как надевает кроссовки.

Примечательно, что видеозапись появилась в скором времени после появления информации о возможном возвращении Ирвинга в состав команды в ближайшее время.

Кайри Ирвинг намекнул на возвращение в игру:

Кайри отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего, по законам штата Нью-Йорк, не может принимать участия в домашних играх "Бруклина".

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В статье: Кайри Ирвинг
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