Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг разместил любопытное видео в "сториз" своего "инстаграма", где показал, как надевает кроссовки.

Примечательно, что видеозапись появилась в скором времени после появления информации о возможном возвращении Ирвинга в состав команды в ближайшее время.

Кайри Ирвинг намекнул на возвращение в игру:

Кайри отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего, по законам штата Нью-Йорк, не может принимать участия в домашних играх "Бруклина".