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НБА. Голден Стэйт обыграл Нью-Йорк, Финикс справился с Портлендом
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нью-Йорк – Голден Стэйт 96:105 (24:24, 24:23, 16:24, 32:34)
Портленд – Финикс 107:111 OT (21:32, 22:17, 32:24, 27:29, 5:9)
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