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НБА. Голден Стэйт обыграл Нью-Йорк, Финикс справился с Портлендом

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Голден Стэйт обыграл Нью-Йорк, Финикс справился с Портлендом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нью-Йорк – Голден Стэйт 96:105 (24:24, 24:23, 16:24, 32:34)

Портленд – Финикс 107:111 OT (21:32, 22:17, 32:24, 27:29, 5:9)

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В статье: НБА Финикс Санз Голден Стейт Уорриорз
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