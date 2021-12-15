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Карри стал рекордсменом НБА по количеству трехочковых
Погоня за рекордом завершена
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри в матче с Нью-Йорком (105:96) реализовал 5 из 14 трехочковых и стал новым рекордсменом НБА по количеству точных попаданий из-за дуги.
H I S T 3⃣ R Y— Golden State Warriors (@warriors) December 15, 2021
Stephen Curry is officially the greatest shooter this game has ever seen ???? pic.twitter.com/BmEhQFcJDH
Топ-5 рекордсменов НБА по количеству трехочковых:
1. Стефен Карри – 2974
2. Рэй Аллен – 2973
3. Реджи Миллер – 2560
4. Джеймс Харден – 2509
5. Кайл Корвер – 2450
После матча Аллен и Миллер вручили Карри памятные футболки:
2,974— NBA (@NBA) December 15, 2021
Ray Allen and Reggie Miller gift the NBA's new three-point king, Stephen Curry, a custom jersey!#NBAJerseyDay #NBA75 pic.twitter.com/vp4XkM8LUf
Стефен Карри выступает в НБА с 2009 года – трехкратный чемпион в составе Голден Стэйта в среднем за игру забивает по 3,8 трехочковым с 43-процентной реализацией.
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