  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Карри стал рекордсменом НБА по количеству трехочковых
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карри стал рекордсменом НБА по количеству трехочковых

Баскетбол
(1 голосов)

Погоня за рекордом завершена

Карри стал рекордсменом НБА по количеству трехочковых

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри в матче с Нью-Йорком (105:96) реализовал 5 из 14 трехочковых и стал новым рекордсменом НБА по количеству точных попаданий из-за дуги.

Топ-5 рекордсменов НБА по количеству трехочковых:

1. Стефен Карри – 2974

2. Рэй Аллен – 2973

3. Реджи Миллер – 2560

4. Джеймс Харден – 2509

5. Кайл Корвер – 2450

После матча Аллен и Миллер вручили Карри памятные футболки:

Стефен Карри выступает в НБА с 2009 года – трехкратный чемпион в составе Голден Стэйта в среднем за игру забивает по 3,8 трехочковым с 43-процентной реализацией.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...