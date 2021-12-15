Карри стал рекордсменом НБА по количеству трехочковых

Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри в матче с Нью-Йорком (105:96) реализовал 5 из 14 трехочковых и стал новым рекордсменом НБА по количеству точных попаданий из-за дуги.

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Stephen Curry is officially the greatest shooter this game has ever seen ???? pic.twitter.com/BmEhQFcJDH — Golden State Warriors (@warriors) December 15, 2021

Топ-5 рекордсменов НБА по количеству трехочковых:

1. Стефен Карри – 2974

2. Рэй Аллен – 2973

3. Реджи Миллер – 2560

4. Джеймс Харден – 2509

5. Кайл Корвер – 2450

После матча Аллен и Миллер вручили Карри памятные футболки:

2,974



Ray Allen and Reggie Miller gift the NBA's new three-point king, Stephen Curry, a custom jersey!#NBAJerseyDay #NBA75 pic.twitter.com/vp4XkM8LUf — NBA (@NBA) December 15, 2021

Стефен Карри выступает в НБА с 2009 года – трехкратный чемпион в составе Голден Стэйта в среднем за игру забивает по 3,8 трехочковым с 43-процентной реализацией.