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Рекордный трехочковый Карри – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - eminetracanada.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавил плеймейкер Голден Стэйта Стефен Карри, который в матче с Нью-Йорком побил рекорд Рэя Аллена по количеству трехочковых.
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