  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Кевин Дюрант установил исторический рекорд в Бруклине
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кевин Дюрант установил исторический рекорд в Бруклине

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок сделал трипл-дабл после 50-очкового матча

Кевин Дюрант установил исторический рекорд в Бруклине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кевин Дюрант "Бруклин Нетс" стал первым игроком в истории франшизы (с сезона-1976/1977), которому удалось сделать трипл-дабл в следующей игре после 50-очкового матча.

В матче с "Торонто Рэпторз" Кевин Дюрант набрал 34 очка, отдал 13 передач и совершил 11 подборов, став лучшим в составе "Бруклина".

Напомним, в выездном матче с "Детройт Пистонс" (116:104) Дюрант набрал 51 очко. Это лучший показатель среди всех баскетболистов НБА в этом сезоне. Для самого Дюранта это седьмая игра в карьере, в которой он набирает 50+ очков. Также это рекорд "Литтл Сизарс-арены" в Детройте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кевин Дюрант Бруклин Нетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...