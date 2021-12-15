Кевин Дюрант установил исторический рекорд в Бруклине

Кевин Дюрант "Бруклин Нетс" стал первым игроком в истории франшизы (с сезона-1976/1977), которому удалось сделать трипл-дабл в следующей игре после 50-очкового матча.

В матче с "Торонто Рэпторз" Кевин Дюрант набрал 34 очка, отдал 13 передач и совершил 11 подборов, став лучшим в составе "Бруклина".

Напомним, в выездном матче с "Детройт Пистонс" (116:104) Дюрант набрал 51 очко. Это лучший показатель среди всех баскетболистов НБА в этом сезоне. Для самого Дюранта это седьмая игра в карьере, в которой он набирает 50+ очков. Также это рекорд "Литтл Сизарс-арены" в Детройте.