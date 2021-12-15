Киев-Баскет с минимальным счетом уступил Реджане в матче Кубка Европы ФИБА

Столичный Киев-Баскет дважды не удержал победный счет, уступив в овертайме итальянской Реджани в матче второго группового этапа Кубка Европы ФИБА 79:80.

Киев-Баскет провел первую половину встречи. Киевлянам повезло, что гости из Италии тоже имели не самый лучший матч. При всех проблемах Киев-Баскета Реджана повела в счете только с сиреной на первый перерыв благодаря своему первому реализованному трехочковому броску.

Во второй четверти преимущество Реджаны достигло 7 очков. Поэтому на большой перерыв команды пошли с преимуществом Реджаны 33:26.

Третью четверть Киев-Баскет провел в попытках сравнять счет, и это удалось команде Багатскиса.

Последнюю четверть основного времени обе команды провели результативно, и гости сумели сравнять счет и перевести игру в овертайм.

В овертайме уже Реджана получила существенный перевес в 6 очков, но киевляне выровняли ситуацию на площадке и вышли вперед. Все решалось на последних минутах – при +1 Киев-Баскет не реализовал свою атаку, а гостям разрешил набрать почти с сиреной победные 2 очка.

КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА

Группа J. 2 тур

Киев-Баскет (Украина) – Реджана (Италия) 79:80 ОТ (11:13, 15:20, 21:14, 23:23, 9:10)