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Лень набрал 6 очков в победном матче против Вашингтона

Баскетбол
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Алексей огорчил бывших одноклубников

Лень набрал 6 очков в победном матче против Вашингтона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центровой Сакраменто Алексей Лень вышел в стартовой пятерке Кингз на домашний матч против Вашингтона и провел на площадке чуть больше 20 минут.

На счету украинца 6 очков (3 из 4 с игры, 0 из 1 с линии штрафных), 6 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот, а его показатель полезности составил «+1».

В сезоне 2021-2022 Лень в среднем за игру набирает по 6,2 очка и 4,2 подбора.

Сакраменто с показателем 12-17 занимает 10-е место в Западной конференции.

Сакраменто – Вашингтон 119:105 (27:32, 29:25, 28:32, 35:16)

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В статье: Алексей Лень НБА Сакраменто Кингз
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