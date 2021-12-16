  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Лейкерс вырвали победу над Далласом, успехи Милуоки и Майами
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Лейкерс вырвали победу над Далласом, успехи Милуоки и Майами

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей дня в НБА

НБА. Лейкерс вырвали победу над Далласом, успехи Милуоки и Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кливленд – Хьюстон 124:89 (35:16, 34:22, 31:25, 24:26)

Орландо – Атланта 99:111 (25:27, 25:37, 23:29, 26:18)

Филадельфия – Майами 96:101 (18:29, 31:29, 21:23, 26:20)

Даллас – Лейкерс 104:107 OT (23:33, 27:14, 23:26, 20:20, 11:14)

Милуоки – Индиана 114:99 (33:33, 25:20, 29:34, 27:12)

Оклахома-Сити – Нью-Орлеан 110:113 (28:24, 23:21, 27:30, 32:38)

Сан-Антонио – Шарлотт 115:131 (31:46, 26:27, 25:37, 33:21)

Денвер – Миннесота 107:124 (32:40, 29:35, 27:33, 19:16)

Юта – Клипперс 124:103 (35:31, 30:28, 28:22, 31:22)

Портленд – Мемфис 103:113 (19:24, 28:31, 35:25, 21:33)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Майами Хит Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...