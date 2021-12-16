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НБА. Лейкерс вырвали победу над Далласом, успехи Милуоки и Майами
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кливленд – Хьюстон 124:89 (35:16, 34:22, 31:25, 24:26)
Орландо – Атланта 99:111 (25:27, 25:37, 23:29, 26:18)
Филадельфия – Майами 96:101 (18:29, 31:29, 21:23, 26:20)
Даллас – Лейкерс 104:107 OT (23:33, 27:14, 23:26, 20:20, 11:14)
Милуоки – Индиана 114:99 (33:33, 25:20, 29:34, 27:12)
Оклахома-Сити – Нью-Орлеан 110:113 (28:24, 23:21, 27:30, 32:38)
Сан-Антонио – Шарлотт 115:131 (31:46, 26:27, 25:37, 33:21)
Денвер – Миннесота 107:124 (32:40, 29:35, 27:33, 19:16)
Юта – Клипперс 124:103 (35:31, 30:28, 28:22, 31:22)
Портленд – Мемфис 103:113 (19:24, 28:31, 35:25, 21:33)
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