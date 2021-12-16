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Невероятный победный бросок со своей половины площадки – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте оказался защитник Нью-Орлеана Девонте Грэм, который в концовке матча с Оклахомой забросил победный трехочковый с 19-ти метров.
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