Проявили характер: Прометей в волевом стиле обыгрывает Фрибург. Как это было

Лидер и действующий чемпион украинской женской Суперлиги по баскетболу 16 декабря сыграет свой дебютный поединок в плей-офф Еврокубка. Соперницами "Прометея" будет швейцарский "Фрибург", который сейчас возглавляет таблицу своего внутреннего турнира и выиграл три последних чемпионата страны. Первая встреча состоится на гостевой для нас площадке и начнётся в 20:30.

Слобожанский клуб вышел в плей-офф с первого места группы В, в которой «Прометей» одержал пять побед и потерпел одно поражение. «Фрибург» в группе G занял вторую позицию (3 победы и 3 поражения), уступив первую строку турнирной таблицы французскому «Буржу».

«Фрибург»: Кроселж, Фора, Зали, Дево, Жиру, Дихиго-Браво, Жако, Соллбергер, Стоянов, Фогг.

«Прометей»: Юркевичус, Холмс, Дубровина, Аткинс, Дацко, Балабан, Бабич, Рымаренко.

Женщины. Баскетбол. Еврокубок. 1/16 финала

"Фрибург" - "Прометей" 82:96 (26:15, 26:27, 15:23, 15:31)

Четвёртая четверть

На большой перерыв команды ушли при солидном преимуществе швейцарок - 52:42. Пауза пошла на пользу нашей команде и перед четвёртой четвертю счёт уже был всего 67:65. Последняя четверть в матче стала бенефисом дл "Прометея" У нашей команды получалось всё, а дальние броски стали кошмаром для "Фрибурга". В итоге, победа - 96:82.

Матч завершился!!! Волевая победа "Прометея" - 82:96. Отличная игра нашей команды во второй половине матча.

10 мин. Кросельж на последних секундах забрасывает дальний 81:96.

10 мин. Нарушают правила на Юркевичус и Татьяна штрафные реализовывает. 78:96

9 мин. Николина исправилась в атаке и забросила два очка. 78:94

9 мин. Николина Бабич получила технический фол. Жиру штрафной забросила. 78:92

8 мин. Сейчас уже ничего не летит у соперниц. Они явно не ожидали такой игры от нашей команды.

7 мин. Точная атака из-под кольца от Юркевичус. 77:92

7 мин. Остановить нашу команду уже невозможно, да и соперник сейчас подавлен.

6 мин. Фора прерывает сухую серию швейцарок. 77:87. Но тут же снова три очка от Аткинс. 77:90

6 мин. Это что-то невероятное. Дальний бросок от Юркевичус и он точен. 75:87 Поймали кураж, залетает сейчас всё.

5 мин. Теперь уже Аткинс в роли ассистентки - три очка от Балабана. 75:84. ФАНТАСТИКА,

5 мин. Дубровина отдаёт и ещё один дальний от Аткинс. 75:81. Мы отрываемся. В легионерок пошла игра!!!

4 мин. Теперь уже Аткинс забрасывает и мы наконец-то выходим вперёд. 75:78

4 мин. ДААААА. Дальний от Холмс и счёт равный.

3 мин. Снова упускаем под кольцом Кросельж и она забрасывает два очка. 75:72

3 мин. Браво, Юркевичус. Татьяна забрасывает после ассиста Дубровиной. 73:72. Мы в игре.

2 мин. Команды обменялись быстрыми и главное точными атаками. Забросили Дубровина и Фогг. 73:70

1 мин. На три очка Рымаренко ответила Жиру. 71:68

1 мин. Аткинс хотела забросить дальний, но не попала. В ответ пропустили от Форы. 69:65

Четвёртая четверть началась!!!

Третья четверть

10 мин. Браво забрасывает два штрафных и на этом завершилась четверть. 67:65

10 мин. Сольный рейд от Холмс и счёт снова равный. Отлично!!!

9 мин. В защите начали действовать более уверенно. После ассиста Бабич забрасывает Юркевичус. 65:63

8 мин. Холмс и Фогг обменялись точными бросками. 65:61

7 мин. Кросельж забрасывает два штрафных и соперницы снова отрываются. Перестарались мы в защите.

6 мин. В следующей атаке после асситса Жиру забрасывает Жако. 61:59. Проснулись и соперницы.

6 мин. Агрессивная игра в защите, перехват и три очка от Бабич. Счёт равный!!!

6 мин. Большой перерыв пошел нам на пользу. Юркевичус отдает, а Аткинс забивает. 59:56

5 мин. Здорово!!! Три очка от Балабан после ассиста Аткинс. 59:54

4 мин. Не уследили за Форой и она забросила два очка из-под кольца. В атаке ошиблись и Жиру за это наказала. 59:51

3 мин. Холмс берёт иннициативу на себя, продавливает защиту соперника и забрасывает. 55:51.

3 мин. Дубровина фолит, но Кросельж на этот раз забросила только 1 штрафной. 55:49

2 мин. Отличная защита и быстрая атака от Холмс. Снова ассист от Дубровиной. 52:47. Рывок от Прометея. Аткинс и Жиру обменялись точными бросками. 54:49

1 мин. Здорово мы начали период. Дубровина отдала, а Аткинс забросила дальний - 52:45

Матч возобновился!!!

Вторая четверть

Вторая четверть завершилась. 52:42.

10 мин. Николина Бабич отдала, а Аткинс без сопротивления забросила дальний. Но буквально в следующей атаке мы не уследили за Жиру. 52:42. Результативный у нас сегодня матч. У Жиру уже 18 очков за две четверти!!!

9 мин. В следующей атаке уже фолят на Жиру и она точна с линии. 49:39

9 мин. Жиру фолит и Юркевичус забрасывает два штрафных. 47:39. Начинаем догонять.

8 мин. Дубровина делает ассист, а Холмс в прыжке забрасывает дальний. 47:37.

8 мин. Стараемся более агрессивно сейчас играть в защите, но не всегда успеваем и фолим. Жиру реализовывает штрафные. 47:34

7 мин. Холмс и Жиру обменялись точными бросками. Хорошо на подборе сыграла Юркевичус. 45:34

6 мин. Жиру в прыжке забрасывает два очка, не уследили за соперницей. У нас два штрафных забросила Дубровина, но тут же снова пропустили дальний от Кроселж. 41:32.

5 мин. Отличная атака от нашей команды. Здорово играют легионерки. После ассита Холмс забросила Аткинс. 36:27. Набираем обороты.

5 мин. В быстрой атаке забрасывает Дубровина и соперник берёт тайм-аут. 36:25

4 мин. Дубровина выиграла подбор, но Юркевичус в прыжке промахнулась. В следующей атаке Аткинс забрасывает. 36:23

3 мин. На дальний бросок Жиру у нас ответила Юркевич. Разрыв уже колосальный. 39:21

3 мин. Мало что в нашей команды получается в атаке. Очень много ошибок, у лидеров игра не идёт. Выручает пока Юркевичус, которая забросила без опеки. 33:19

2 мин. Команды обменялись точными атаками. У нас забросила Дубровина, а у соперниц Фогг. 32:17

1 мин. Фогг отдаёт, а Кроселж нам снова забрасывает три очка. Не успеваем в защите. 29:15.

Вторая четверть стартовала!!

Первая четверть

Первая четверть окончен. 26:15.

10 мин. Юркевичус фолит и Нэнси Фора нам забрасывает штрафные. Соперник снова отрывается. 26:15

10 мин. Вроде как сократили преимущество, но тут же пропустили две атаки от Фогг и Жиру. 24:15

9 мин. Стали агрессивнее играть наши в защите, не даём свободы швейцаркам. После сольного рейда забросила Николина Бабич. 20:15.

7 мин. Немного успокоилась наша команда, добавили в защите. Команды обменялись точными бросками. Отличились Холмс и Жиру. 20:13

6 мин. Наконец-то и мы смогли реализовать свою атаку. Дальним броском отличилась Холмс. В защите перехватили мяч и тут же проход от Бабич. 17:9

6 мин. Холмс теряет мяч в атаке и мы снова пропускаем дальний бросок, теперь уже от Жако и тут же атака от Фогг. 17:4

5 мин. Кроселж разыгралась и в быстрой атаке забросила ещё один дальний. У нас тайм-аут. 12:4

4 мин. Три очка от Кроселж и швейцарки отрываются. 9:4.

3 мин. Пропускаем две точные и быстрые атаки от соперниц. 6:4

2 мин. Фогг в прыжке сравнивает счёт, но уже в следующей атаке Дубровина вывела нас вперёд. 2:4

1 мин. Холмс выиграла вбрасывание, но первую атаку завершить результативно нам не удалось. Юркевичус из-под кольца не забросила. В следующей атаке Татьяна исправилась и забросила после ассиста Холмс. 0:2

Матч начался!!! Владение у нашей команды.