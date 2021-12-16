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Аналитик НБА предложил идеальный обмен игроками Бруклину
Но сделают ли так команды
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что "Портленд Трэйл Блэйзерс" стоит задуматься об обмене Дэмьена Лилларда в "Бруклин Нетс" на Кайри Ирвинга.
"Я правда считаю, что в интересах "Портленда" на долгосрочную перспективу было бы отпустить Лилларда, учитывая то, что он просит продление контракта на два года и $ 107 млн зарплаты. Что насчёт обмена Лилларда на Кайри Ирвинга? Кайри сможет играть в Портленде, а Дэмиан попадёт в одну команду с Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом", — сказал Уильямс в эфире программы Get Up.
Кайри Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не может принимать участия в домашних играх "Бруклина".
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