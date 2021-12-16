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Аналитик НБА предложил идеальный обмен игроками Бруклину

Баскетбол
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Но сделают ли так команды

Аналитик НБА предложил идеальный обмен игроками Бруклину

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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает, что "Портленд Трэйл Блэйзерс" стоит задуматься об обмене Дэмьена Лилларда в "Бруклин Нетс" на Кайри Ирвинга.

"Я правда считаю, что в интересах "Портленда" на долгосрочную перспективу было бы отпустить Лилларда, учитывая то, что он просит продление контракта на два года и $ 107 млн зарплаты. Что насчёт обмена Лилларда на Кайри Ирвинга? Кайри сможет играть в Портленде, а Дэмиан попадёт в одну команду с Кевином Дюрантом и Джеймсом Харденом", — сказал Уильямс в эфире программы Get Up.

Кайри Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не может принимать участия в домашних играх "Бруклина".

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В статье: Кайри Ирвинг Дамьен Лиллард
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