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Кривбасс обыграл Черкасских Мавп, Николаев не смог одолеть Будивельник
В четверг было сыграно два матча Суперлиги
фото - fbu.ua
Черкасские Мавпы проиграли дома Кривбассу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 65:71.
Хозяева к середине стартовой 10-минутки пытались уйти в отрыв, но впоследствии потеряли атакующий пыл.
Гости добавили во второй четверти и организовали отрыв уже в свою пользу. В третьей части матча хозяева сумели переломить ход игры в свою пользу. Однако укрепить преимущество не удалось. Гости снова перехватили преимущество и в итоге одержали вторую подряд победу.
В параллельном матче Будивельник уверенно победил Николаев.
Киевляне до перерыва проблем не имели, оформив рывок 12:0 еще на старте игры. Николаев не смог удержать соперника, реализовал 32% бросков с игры и допустил 9 потерь.
Во второй половине Николаев сыграл гораздо лучше, как в нападении, так и в защите. Будивельник, оторвавшись еще на старте игры, довел преимущество до комфортной победы – 97:80.
СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат
Черкасские Мавпы – Кривбасс – 65:71 (17:15, 14:20, 15:13, 19:23)
Будивельник— Николаев 97:80 (31:16, 20610, 19:27, 27:27)
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