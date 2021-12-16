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Кривбасс обыграл Черкасских Мавп, Николаев не смог одолеть Будивельник

Баскетбол
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В четверг было сыграно два матча Суперлиги

Кривбасс обыграл Черкасских Мавп, Николаев не смог одолеть Будивельник

фото - fbu.ua

Новина українською

Черкасские Мавпы проиграли дома Кривбассу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose – 65:71.

Хозяева к середине стартовой 10-минутки пытались уйти в отрыв, но впоследствии потеряли атакующий пыл.

Гости добавили во второй четверти и организовали отрыв уже в свою пользу. В третьей части матча хозяева сумели переломить ход игры в свою пользу. Однако укрепить преимущество не удалось. Гости снова перехватили преимущество и в итоге одержали вторую подряд победу.

В параллельном матче Будивельник уверенно победил Николаев.

Киевляне до перерыва проблем не имели, оформив рывок 12:0 еще на старте игры. Николаев не смог удержать соперника, реализовал 32% бросков с игры и допустил 9 потерь.

Во второй половине Николаев сыграл гораздо лучше, как в нападении, так и в защите. Будивельник, оторвавшись еще на старте игры, довел преимущество до комфортной победы – 97:80.

СУПЕРЛИГА WINDROSE
Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы – Кривбасс – 65:71 (17:15, 14:20, 15:13, 19:23)

Будивельник— Николаев 97:80 (31:16, 20610, 19:27, 27:27)

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В статье: ФБУ
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Источник:
ФБУ

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