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НБА. Бруклин обыграл Филадельфию, Финикс разгромил Вашингтон

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Бруклин обыграл Филадельфию, Финикс разгромил Вашингтон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Индиана – Детройт 122:113 (32:29, 38:35, 33:27, 19:22)

Бруклин – Филадельфия 114:105 (39:25, 27:23, 19:31, 29:26)

Хьюстон – Нью-Йорк 103:116 (30:39, 21:18, 31:27, 21:32)

Финикс – Вашингтон 118:98 (31:23, 31:27, 27:21, 29:27)

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В статье: НБА Финикс Санз Бруклин Нетс
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