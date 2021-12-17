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НБА. Бруклин обыграл Филадельфию, Финикс разгромил Вашингтон
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Индиана – Детройт 122:113 (32:29, 38:35, 33:27, 19:22)
Бруклин – Филадельфия 114:105 (39:25, 27:23, 19:31, 29:26)
Хьюстон – Нью-Йорк 103:116 (30:39, 21:18, 31:27, 21:32)
Финикс – Вашингтон 118:98 (31:23, 31:27, 27:21, 29:27)
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