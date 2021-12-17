Леня отправили на карантин из-за коронавируса

Американский инсайдер Джейсон Андерсон сообщил в Твиттере, что центровой Сакраменто Алексей Лень отправлен на карантин согласно протоколу НБА по здоровью и безопасности.

Kings: QUESTIONABLE – Tyrese Haliburton (back); Chimezie Metu (knee). DOUBTFUL – De’Aaron Fox (health and safety); Richaun Holmes (eye); Alex Len (health and safety). OUT – Marvin Bagley III (health and safety); Terence Davis (health and safety); Louis King (health and safety). — Jason Anderson (@JandersonSacBee) December 17, 2021

Лень сможет вернуться на площадку через 10 дней, или в том случае, если сдаст два отрицательных теста в течение 24 часов.

Стоит отметить, что летом 2020 года Лень уже переболел коронавирусом.

В текущем сезоне центровой Сакраменто в среднем за игру набирает по 6,1 очка и 4,2 подбора.