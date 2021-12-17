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Леня отправили на карантин из-за коронавируса

Баскетбол
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Украинец может пропустить ближайшие матчи

Леня отправили на карантин из-за коронавируса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский инсайдер Джейсон Андерсон сообщил в Твиттере, что центровой Сакраменто Алексей Лень отправлен на карантин согласно протоколу НБА по здоровью и безопасности.

Лень сможет вернуться на площадку через 10 дней, или в том случае, если сдаст два отрицательных теста в течение 24 часов.

Стоит отметить, что летом 2020 года Лень уже переболел коронавирусом.

В текущем сезоне центровой Сакраменто в среднем за игру набирает по 6,1 очка и 4,2 подбора.

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В статье: Алексей Лень НБА коронавирус
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