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Леня отправили на карантин из-за коронавируса
Украинец может пропустить ближайшие матчи
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американский инсайдер Джейсон Андерсон сообщил в Твиттере, что центровой Сакраменто Алексей Лень отправлен на карантин согласно протоколу НБА по здоровью и безопасности.
Kings: QUESTIONABLE – Tyrese Haliburton (back); Chimezie Metu (knee). DOUBTFUL – De’Aaron Fox (health and safety); Richaun Holmes (eye); Alex Len (health and safety). OUT – Marvin Bagley III (health and safety); Terence Davis (health and safety); Louis King (health and safety).— Jason Anderson (@JandersonSacBee) December 17, 2021
Лень сможет вернуться на площадку через 10 дней, или в том случае, если сдаст два отрицательных теста в течение 24 часов.
Стоит отметить, что летом 2020 года Лень уже переболел коронавирусом.
В текущем сезоне центровой Сакраменто в среднем за игру набирает по 6,1 очка и 4,2 подбора.
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