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Прометей – Фрибург: лучшие моменты первого матча 1/16 финала Еврокубка. ВИДЕО

Баскетбол
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Убедительная победа украинок

Прометей – Фрибург: лучшие моменты первого матча 1/16 финала Еврокубка. ВИДЕО

фото - ФБУ

Новина українською

Федерация баскетбола Украины представила обзор первого матча 1/16 финала женского Еврокубка, в котором Прометей в Швейцарии обыграл Фрибург (96:82) и сделал мощную заявку на выход в следующий раунд турнира.

Ответный матч состоится 22 декабря в Украине.

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В статье: БК Прометей (Камянское) Еврокубок
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