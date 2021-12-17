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Прометей – Фрибург: лучшие моменты первого матча 1/16 финала Еврокубка. ВИДЕО
Убедительная победа украинок
фото - ФБУ
Федерация баскетбола Украины представила обзор первого матча 1/16 финала женского Еврокубка, в котором Прометей в Швейцарии обыграл Фрибург (96:82) и сделал мощную заявку на выход в следующий раунд турнира.
Ответный матч состоится 22 декабря в Украине.
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