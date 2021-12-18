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НБА. Юта минимально уступает Сан-Антонио, победы Денвера и Майами
Результаты тура НБА
В ночь с 17 на 18 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Майами"
105 – 115 (22-31; 35-35; 26-27; 22-22)
"Атланта" – "Денвер"
115 – 133 (26-29; 28-43; 33-34; 28-27)
"Бостон" – "Голден-Стейт"
107 – 111 (26-34; 28-34; 27-14; 26-29)
"Нью-Орлеан" – "Милуоки"
116 – 112 после ОТ (21-28; 31-21; 25-28; 26-26; 13-9)
"Юта" – "Сан-Антонио"
126 – 128 (37-36; 36-23; 23-41; 30-28)
"Миннесота" – "Лейкерс"
110 – 92 (23-16; 31-29; 31-20; 25-27)
"Портленд" – "Шарлотт"
125 – 116 (41-24; 40-31; 22-31; 22-30)
"Сакраменто" – "Мемфис"
105 – 124 (31-29; 25-29; 19-33; 30-33)
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