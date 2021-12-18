  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Юта минимально уступает Сан-Антонио, победы Денвера и Майами
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Юта минимально уступает Сан-Антонио, победы Денвера и Майами

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Юта минимально уступает Сан-Антонио, победы Денвера и Майами

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 17 на 18 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Майами"

105 – 115 (22-31; 35-35; 26-27; 22-22)

"Атланта" – "Денвер"

115 – 133 (26-29; 28-43; 33-34; 28-27)

"Бостон" – "Голден-Стейт"

107 – 111 (26-34; 28-34; 27-14; 26-29)

"Нью-Орлеан" – "Милуоки"

116 – 112 после ОТ (21-28; 31-21; 25-28; 26-26; 13-9)

"Юта" – "Сан-Антонио"

126 – 128 (37-36; 36-23; 23-41; 30-28)

"Миннесота" – "Лейкерс"

110 – 92 (23-16; 31-29; 31-20; 25-27)

"Портленд" – "Шарлотт"

125 – 116 (41-24; 40-31; 22-31; 22-30)

"Сакраменто" – "Мемфис"

105 – 124 (31-29; 25-29; 19-33; 30-33)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...