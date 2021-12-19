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НБА. Нью-Йорк проигрывает Бостону, победы Кливленда и Торонто
Результаты матчей НБА
В ночь с 18 на 19 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Нью-Йорк"
114 – 107 (32-18; 30-29; 24-41; 28-19)
"Бруклин" – "Орландо"
93 – 100 (17-26; 27-24; 22-24; 27-26)
"Торонто" – "Голден-Стейт"
119 – 100 (31-18; 32-24; 33-27; 23-31)
"Оклахома-Сити" – "Клипперс"
104 – 103 (24-19; 33-33; 24-27; 23-24)
"Милуоки" – "Кливленд"
90 – 119 (20-34; 31-28; 18-31; 21-26)
"Юта" – "Вашингтон"
103 – 109 (33-27; 20-29; 27-28; 23-25)
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