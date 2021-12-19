  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Нью-Йорк проигрывает Бостону, победы Кливленда и Торонто
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Нью-Йорк проигрывает Бостону, победы Кливленда и Торонто

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Результаты матчей НБА

НБА. Нью-Йорк проигрывает Бостону, победы Кливленда и Торонто

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2021/2022. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Нью-Йорк"

114 – 107 (32-18; 30-29; 24-41; 28-19)

"Бруклин" – "Орландо"

93 – 100 (17-26; 27-24; 22-24; 27-26)

"Торонто" – "Голден-Стейт"

119 – 100 (31-18; 32-24; 33-27; 23-31)

"Оклахома-Сити" – "Клипперс"

104 – 103 (24-19; 33-33; 24-27; 23-24)

"Милуоки" – "Кливленд"

90 – 119 (20-34; 31-28; 18-31; 21-26)

"Юта" – "Вашингтон"

103 – 109 (33-27; 20-29; 27-28; 23-25)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...