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НБА. Чикаго обыграл Лейкерс, Финикс разгромил Шарлотт
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Детройт – Майами 100:90 (20:23, 26:25, 33:19, 21:23)
Сакраменто – Сан-Антонио 121:114 (37:27, 26:29, 28:29, 30:29)
Мемфис – Портленд 100:105 (32:28, 20:23, 28:26, 20:28)
Финикс – Шарлотт 137:106 (37:15, 32:32, 39:33, 29:26)
Миннесота – Даллас 111:105 (27:25, 29:25, 30:38, 25:17)
Чикаго – Лейкерс 115:110 (28:22, 33:37, 22:25, 32:26)
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