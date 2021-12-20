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НБА. Чикаго обыграл Лейкерс, Финикс разгромил Шарлотт

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Чикаго обыграл Лейкерс, Финикс разгромил Шарлотт

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Детройт – Майами 100:90 (20:23, 26:25, 33:19, 21:23)

Сакраменто – Сан-Антонио 121:114 (37:27, 26:29, 28:29, 30:29)

Мемфис – Портленд 100:105 (32:28, 20:23, 28:26, 20:28)

Финикс – Шарлотт 137:106 (37:15, 32:32, 39:33, 29:26)

Миннесота – Даллас 111:105 (27:25, 29:25, 30:38, 25:17)

Чикаго – Лейкерс 115:110 (28:22, 33:37, 22:25, 32:26)

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В статье: НБА Чикаго Буллз Лос-Анджелес Лейкерс
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