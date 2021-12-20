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Мощный данк форварда Сан-Антонио – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте оказался форвард Сан-Антонио Келдон Джонсон, который в матче с Сакраменто забил эффектный данк после быстрого прорыва.
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